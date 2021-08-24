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Чумак: «Лучшей стране в мире сегодня 30 лет»

Чемпион Европы видит невероятный потенциал для развития нашей страны
Тяжелая атлетика
18:05
Чумак: «Лучшей стране в мире сегодня 30 лет»
Дмитрий Чумак / Фото: IWF

Чемпион Европы в тяжелой атлетике Дмитрий Чумак поздравил Украину с Днем Независимости:

ЛУЧШЕЙ СТРАНЕ В МИРЕ СЕГОДНЯ 30 ЛЕТ!!

Побывав в 44 странах мира, я точно это знаю!! Потенциал для развития просто колоссальный. Я верю, что УКРАИНА движется в правильном направлении! Я горд быть гражданином этой державы!

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, УКРАИНА!

Напомним, что Дмитрий отстранен временно отстранен от соревнований из-за обвинений в уклонении от допинг-тестов и попытке подкупа допинг-офицера. Спортсмен категорически отрицает свою виновность.

Олег Шумейко-младший
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Дмитрий Чумак

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