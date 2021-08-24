Беленюк: «Чумак и Верняев стали нашими существенными потерями»
Чумак: «Лучшей стране в мире сегодня 30 лет»
Чемпион Европы видит невероятный потенциал для развития нашей страны
18:05
Дмитрий Чумак / Фото: IWF
Чемпион Европы в тяжелой атлетике Дмитрий Чумак
поздравил Украину с Днем Независимости:
ЛУЧШЕЙ СТРАНЕ В МИРЕ СЕГОДНЯ 30 ЛЕТ!!
Побывав в 44 странах мира, я точно это знаю!! Потенциал для развития просто колоссальный. Я верю, что УКРАИНА движется в правильном направлении! Я горд быть гражданином этой державы!
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, УКРАИНА!
Напомним, что Дмитрий отстранен временно отстранен от соревнований из-за обвинений в уклонении от допинг-тестов и попытке подкупа допинг-офицера. Спортсмен категорически отрицает свою виновность.