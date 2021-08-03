Рекордсмен мира второй раз в карьере поехал на Олимпиаду, но опять не смог ее выиграть

Это категория дисквалифицированного украинца Дмитрия Чумака

Симон Мартиросян / Фото - by Chris Graythen/Getty Images

Обладатель мирового рекорда в тяжелой атлетике в категории до 109 кг армянин Симон Мартиросян вновь не смог выиграть Олимпийские игры.

В 2016 году он стал вторым. Но после этого в преддверии Токио выиграл оба чемпионата мира и два из трех чемпионатов Европы.

Правда, на ЧЕ-2021 остался и вовсе без медали (в сумме) – Мартиросян не смог выполнить ни одной попытки в толчке. А вскоре после соревнований в Москве он пережил еще один стресс – попал в ДТП и насмерть сбил человека.

С того момента прошло три с половиной месяца. Симон приехал на Олимпийские игры и в рывке установил новый рекорд соревнований – 195 кг. Но во втором упражнении снова случился провал – армянин в первой попытке взял 228 кг, но затем увеличил вес на 10 кг и оба раза так его и не зафиксировал.

Итог – рекордсмен мира на вторых Олимпийских играх кряду вынужден довольствоваться серебром.

Чемпионом стал представитель Узбекистана 21-летн Акбар Джураев. И если Мартиросян установил рекорд Олимпиады в рывке, то Джураев – в толчке (237 кг).

Отметим, что это именно та весовая категория, где должен был выступать. Но из-за дисквалификации Игры в Токио украинец пропускает.

Наши тяжелоатлеты дважды были близки к медалям в Японии. Но Ирина Деха не смогла собраться на удачную попытку в толчке, а Камила Конотоп финишировала в первой пятерке.