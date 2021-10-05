Кокозей и Осняч поборются в утешительных встречах за выход в бронзовый финал ЧМ-2021
18-летняя Хоменец выиграла бронзу ЧМ-2021 в невероятной схватке с россиянкой Хорошавцевой
Украинка со счетом 10:8 огорчила двукратную чемпионку Европы
21:24
Александра Хоменец / Фото - UWWВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Сегодня завершился второй соревновательный день у представительниц женского стиля.
В весовой категории до 55 кг Александра Хоменец завоевала бронзовую медаль турнира, со счетом 10:8 победив в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы россиянку Ольгу Хорошавцеву.
Напомним, Хоменец в квалификации проиграла японки Цугуми Сакураи (4:10). Благодаря выходу японки в финал украинка попала в утешительные схватки, где выиграла у польки Роксаны Засиной (8:6).
А тем временем Магомед Закариев стал бронзовым призером ЧМ-2021 в весовой категории до 97 кг.
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