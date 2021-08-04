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«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020

Чемпион Рио-2016 раскритиковал судейство после финальной схватки с Евлоевым

Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Артур Алексанян / Фото - gettyimages.com
Чемпион Олимпийских игр в Рио армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале турнира по греко-римской борьбе в Токио-2020, жестко высказался в адрес судей, а также отказался надевать медаль на церемонии награждения спортсменов.

«Надо быть из России, чтобы выиграть».


Титулованный армянин проиграл своему оппоненту со счетом 1:5 и стал серебряным призером Олимпийских игр-2020.

Ранее украинские «классики» Жан Беленюк (вес до 87 кг) и Парвиз Насибов (вес до 67 кг) вышли в финалы своих весовых категорий.

Источник: matchtv.ru Владимир Кириченко
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(Голосов: 24)

Теги

Артур Алексанян Греко-римская борьба

Комментарии 3

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4 августа 2021г. 13:22
Наворочали - напутали со своими тейпами и кланами, к чему все эти нации и народности, если ты представляешь страну на Олимпиаде? Твоё личное несогласие с судьями оставь при себе до официального решения на протест, и то если он будет.
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4 августа 2021г. 21:16
А что не так он сказал? Молдова, Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан просто обязаны проиграть России, и это в любом виде спорта, даже если россиянин бездарь. И слава богу, что Украина теперь выигрывает, а не является в спорте "подстилкой" для России, это унизительно и отвратительно. Та же Свитолина в теннисе или сборная Украины по футболу или клубы футбольные выходят выигрывать, а не "ложиться и стелиться" под Россию. Так и должно быть - его тупо засудили, и не надо никому ничего доказывать - бесполезно. Как и против США петиции подавать - тоже бесполезно и бессмысленно. В этом отношении мне нравится Китай, Япония и Корея - клали они на все страны, Китай первый в медальном зачёте несмотря на то, что где-то 10 медалей в одном только плавании подарили Штатам, и всё равно они не могут угнаться за Китаем. И своё личное несогласие он вправе высказать всему судейскому корпусу - протесты и суды это из серии "ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии".
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4 августа 2021г. 21:28
Было бы просто прекрасно, если бы спортсмены на любые соревнования в любых видах спорта приезжали представлять себя как спортсмена и личность, и страну нигде бы никто не указывал, вот тогда бы запоминались имена и достижения в спорте, а не количество неизвестно как заработанных медалей. И скандалов было бы меньше - сейчас все спортсмены из (к примеру) Египта или Исландии тренируются кто в США или Франции, а кто в Австралии, при этом живут РЕАЛЬНО на Тенерифе или Бали, и являются резидентами Монте-Карло (в теннисе, к примеру). к ЧЕМУ тогда указывать страну и национальность - лучше бы на ЛИЧНОСТЬ смотрели и на то, чего человек достиг в спорте.
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