Беленюк о сопернике в финале Токио-2020: «Мы с ним встречались, наверное, около десяти раз, и я ни разу не проигрывал»
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Чемпион Рио-2016 раскритиковал судейство после финальной схватки с Евлоевым
3 августа 15:39
Артур Алексанян / Фото - gettyimages.comЧемпион Олимпийских игр в Рио армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале турнира по греко-римской борьбе в Токио-2020, жестко высказался в адрес судей, а также отказался надевать медаль на церемонии награждения спортсменов.
«Надо быть из России, чтобы выиграть».
Титулованный армянин проиграл своему оппоненту со счетом 1:5 и стал серебряным призером Олимпийских игр-2020.
Ранее украинские «классики» Жан Беленюк (вес до 87 кг) и Парвиз Насибов (вес до 67 кг) вышли в финалы своих весовых категорий.