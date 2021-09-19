Беленюк: «Как спорт может быть вне политики?»
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Украины Жан Беленюк заявил, что спорт не находится вне политики:
Возможно, мне и другим спортсменам очень хочется, чтобы спорт был вне политики. Понятие «спорт» является разным. Спорт есть тогда, когда человек вышел из дома и пробежал кросс, и спорт есть тогда, когда человек является представителем государства и едет на Олимпийские игры.
Олимпийские игры – максимально политизированные соревнования. Некоторые страны вкладывают просто невероятные деньги, не гнушаясь ни подменами допинг-проб, ни подкупом спортсменов и судей для того, чтобы подняться в этой медальной истории на высшую ступень.
Для некоторых стран спорт является существенным рычагом для пропаганды. Очень хорошим примером являются Олимпийские игры-1936 в нацистской Германии.
Можно хотеть того, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал именно первое место, а не второе и не третье. Как спорт может быть вне политики?
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