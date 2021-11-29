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Беленюк: «Надеюсь, что договориться с Камбососом Ломаченко будет проще. Дай Бог, все пояса поедут в Украину»

Титулованный борец – о бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе


Борьба
08:33
Беленюк: «Надеюсь, что договориться с Камбососом Ломаченко будет проще. Дай Бог, все пояса поедут в Украину»
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе в Instagram Жан Беленюк прокомментировал сенсационную победу новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Впервые увидел бой Камбососа в андеркарде боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Его соперником был британец Ли Селби, этот поединок давал ему возможность выйти на бой за чемпионский пояс. Мне очень запомнился тогда этот парень. Не скажу, что прям сильно разбираюсь в технических аспектах бокса, но концентрация Камбососа, спортивная агрессия и манера вести бой мне очень понравились.


«Я общался с рядом боксеров, которые не верили в то, что Камбосос может победить Лопеса, не давая ему ни единого шанса.. Для меня это было странно, ведь чувствовал в нем потенциал. Но спорить с профессионалами своего дела не стал. Сегодня ночью Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. Я этому очень рад. Во-первых, он действительно достоин. Теперь понимаю, что могу иногда поспорить на тему бокса даже с боксерами. Во-вторых, надеюсь, что договориться с ним нашему Василию Ломаченко будет проще. А там, дай Бог, все пояса поедут в Украину».




Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей, но американец не признал поражение, а абсурдно заявил, что выиграл 10 раундов из 12.
Владимир Кириченко
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес Жан Беленюк Василий Ломаченко

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