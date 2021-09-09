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Беленюк о возможность стать министром спорта: «Если будет команда, буду выполнять»

Нардеп может стать высокопоставленным чиновником
Борьба
17:50
Беленюк о возможность стать министром спорта: «Если будет команда, буду выполнять»
Жан Беленюк / Фото: скрин-шот

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ высказался о возможность стать министром спорта.

«Когда будет предложение, то будем думать, принимать или нет. Я не привык бежать впереди паровоза. В своих силах я уверен. Если будет команда, буду выполнять».

Напомним, ранее Беленюк рассказал, что после Олимпийских игр у него сумасшедшая узнаваемость. 

Карен Агабекян
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