Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой

Ранее она назвала украинского борца идиотом

Фото - facebook.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион Жан Беленюк ответил на оскорбительные слова российской пропагандистки Ольги Скабеевой в свой адрес, которая ранее заявила:

«Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или Жан Беленюк – идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль».

Беленюк считает, что здесь нечего комментировать, но пару фраз в адрес Скабеевой он все же произнес:

«Что тут комментировать? Как по мне, тут нечего комментировать. Человек занимается пропагандой, откровенной. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Если честно, мне сказать нечего. Она будет знатоком чего угодно для того, чтобы пустить фекалии на вентилятор. Здесь без комментариев».

Напомним, ранее Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева.