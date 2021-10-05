Гуштын – не у дел. Закариев стал бронзовым призером чемпионата мира
Кокозей и Осняч поборются в утешительных встречах за выход в бронзовый финал ЧМ-2021
Украинки находятся в двух шагах от пьедестала почета мирового форума
20:58
Анастасия Осняч / Фото - UWWВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Сегодня завершился второй соревновательный день у представительниц женского стиля.
Украинская спортсменка Богдана Кокозей в весовой до 50 кг получила право бороться в утешительной схватке с немкой Лизой Эрсель. В поединке за 3-е место свою соперницу ожидает россиянка Надежда Соколова.
Отметим, что Кокозей в 1/8 финала проиграла американке Саре Хильдебрандт со счетом 0:10.
Другая украинка Анастасия Осняч в весе до 76 кг также выйдет на ковер в утешительной встрече с монголкой Загардулам Найгалсурен. Ее возможной оппоненткой по малому финалу станет киргизка Айпери Медет Кызы.
Финалы этих весовых категорий состоятся 6 октября в 19:00.
Напомним, Магомед Закариев стал бронзовым призером ЧМ-2021 в весовой категории до 97 кг.
Превью чемпионата мира в Осло, который вы можете смотреть в прямом эфире и в премьерном показе на телеканале XSPORT, а также на сайте XSPORT.ua.
Комментарии 0