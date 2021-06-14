Беленюк ответил на претензии Новикова: «Ни у кого кроме Семена и его тренера никаких вопросов не было»
Новиков – чемпион рейтингового турнира Poland Open. Фильчаков – второй
Коверннюк и Зенйалов стали обладателями бронзовых медалей на коврах Варшавы
07:36
Семен Новиков / Фото - UWWВ Варшаве состоялся рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Вслед за вольниками и женщинами борьбу на коврах столицы Польши завершили представительницы греко-римского стиля.
В весе до 67 кг бронзовую медаль завоевал Богдан Ковернюк, который в малом финале уверенно выиграл у поляка Матеуша Шевчука со счетом 4:1.
Ясаф Зейналов стал 3-м в категории до 77 кг. Его соперник по бронзовому поединку, представитель Турции Юнус Башар, не вышел на ковер.
В весовой категории до 82 кг Ярослав Фильчаков стал обладателем серебряной награды турнира. В финале уроженец Харькова по последнему действию проиграл узбеку Жалгасбаю Бердимуратову со счетом 1:1.
Чемпион Европы-2020 Семен Новиков уверенно стал чемпионом в весе до 87 кг. В финальной схватке титулованный украинский борец выиграл у венгра Иштвана Такача (2:1).
Ранее призерами турнира Poland Open стали украинские представители вольного стиля – Василий Михайлов, Илья Арчая и Александр Колдовский.
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