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Новиков – чемпион рейтингового турнира Poland Open. Фильчаков – второй

Коверннюк и Зенйалов стали обладателями бронзовых медалей на коврах Варшавы
Борьба
07:36
Новиков – чемпион рейтингового турнира Poland Open. Фильчаков – второй
Семен Новиков / Фото - UWW
В Варшаве состоялся рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Вслед за вольниками и женщинами борьбу на коврах столицы Польши завершили представительницы греко-римского стиля.

В весе до 67 кг бронзовую медаль завоевал Богдан Ковернюк, который в малом финале уверенно выиграл у поляка Матеуша Шевчука со счетом 4:1.

Ясаф Зейналов стал 3-м в категории до 77 кг. Его соперник по бронзовому поединку, представитель Турции Юнус Башар, не вышел на ковер.

В весовой категории до 82 кг Ярослав Фильчаков стал обладателем серебряной награды турнира. В финале уроженец Харькова по последнему действию проиграл узбеку Жалгасбаю Бердимуратову со счетом 1:1.

Чемпион Европы-2020 Семен Новиков уверенно стал чемпионом в весе до 87 кг. В финальной схватке титулованный украинский борец выиграл у венгра Иштвана Такача (2:1).

Ранее призерами турнира Poland Open стали украинские представители вольного стиля – Василий Михайлов, Илья Арчая и Александр Колдовский.

Владимир Кириченко
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Теги

Семен Новиков Ярослав Фильчаков Сборная Украины (греко-римская борьба)

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