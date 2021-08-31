Новиков неожиданно проиграл россиянину Маргаряну на Фестивале единоборств в Краснодаре
Новиков опубликовал фото с трехкратным олимпийским чемпионом из России Карелиным
Чемпион Европы-2020 восхищается легендарным борцом
17:26
Семен Новиков / Фото - UWWЧемпион Европы-2020 и бронзовый призер индивидуального Кубка мира по греко-римской борьбе опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы РФ Александром Карелиным, подписав пост словами:
«Когда я был маленьким, я не следил за звездами и соревнованиями мировой борьбы, но кто такой Александр Александрович Карелин – я знал с самого детства».
Отметим, что фото было сделано в Краснодаре, где Семен принимал участие в Фестивале единоборств.
В составе сборной мира в весовой категории до 87 кг Новиков в напряженной встрече проиграл Ваагу Маргаряну со счетом 2:3.
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