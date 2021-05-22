Украина – вторая в общем зачете на чемпионате Европы по борьбе
Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
Мария Винник завоевала бронзовую медаль континентального первенства
08:17
Татьяна Рижко / Фото - UWWВ Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Заключительный соревновательный день завершился у представительниц женского стиля.
Украинки в очередной раз пополнили копилки своей страны медалями. На этот раз – две золотые, одна серебряная и одна бронзовая.
В весовой категории до 53 кг Мария Винник уверенно выиграла схватку у молдованки Марианы Драгутан со счетом 9:2.
Алина Грушина-Акобия, которая боролась в весе до 57 кг, в финальной встречи уверенно разобрала польку Патрисию Гиль и стала чемпионкой континентального турнира.
В весе до 62 кг Татьяна Рижко не оставила шансов белорусской спортсменке Татьяне Павловой (8:2) и завоевала золотую награду континентального первенства.
А вот удача от Катерины Зеленых отвернулась. Украинская борчиха в «золотой схватке» уступила представительницы Молдовы Ирине Рингачи с близким счетом – 5:8.
Теперь на коврах Скопье в борьбу за медали вступили борцы греко-римского стиля.
Напомним, ранее копилка сборной Украины по женской борьбе пополнилась еще четырьмя медалями.
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