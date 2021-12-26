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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
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Три олимпийских чемпиона приняли участие в записи новогоднего поздравления Президента Украины

Чебан, Беленюк и Верняев сообщили об этом в своих соцсетях
Борьба
22:27
Три олимпийских чемпиона приняли участие в записи новогоднего поздравления Президента Украины
Фото: Facebook

Олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Жан Беленюк и Олег Верняев приняли участие в записи новогоднего поздравления Президента Украины.

Об этом спортсмены сообщили в своих соцсетях:

Ранее Чебан подвел итоги сезона-2021.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Юрий Чебан Олег Верняев Жан Беленюк

Комментарии 1

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26 декабря 2021г. 22:50
Гидота
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