Чебан: «Награды с чемпионатов мира и Европы выглядят мрачновато в сравнении с олимпийскими медалями»
Три олимпийских чемпиона приняли участие в записи новогоднего поздравления Президента Украины
Чебан, Беленюк и Верняев сообщили об этом в своих соцсетях
22:27
Фото: Facebook
Олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Жан Беленюк и Олег Верняев приняли участие в записи новогоднего поздравления Президента Украины.
Об этом спортсмены сообщили в своих соцсетях:
Ранее Чебан подвел итоги сезона-2021.
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