Абраменко: «Мысли перед стартом? Фильм ужасов можно снять»
Украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал завоевание серебряной медали Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в лыжной акробатике.
«Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными. Погодные условия, конечно, сегодня лучше, чем вчера, меньше ветра, но такой же холод – трудно соперничать в таких условиях.
Но я очень рад, что все-таки совершил этот прыжок в пять винтов. Это очень сложный прыжок для меня, я его сделал всего раз десять, наверное. Немножко не хватило опрятности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому.Где было труднее? Это сложный вопрос, потому что тяжело, как оказалось, на каждой Олимпиаде. Тогда были очень эмоции, очень много эмоций. И сейчас также я, сейчас, очень рад этой серебряной медали, как и золотой. Сейчас она единственная для всей Украины.
Что было перед финальным скачком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты одновременно понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно было бы снять».
Ранее Абраменко посвятил эту медаль каждому украинцу, который болел за него на ОИ-2022.