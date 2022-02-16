Абраменко: «Мысли перед стартом? Фильм ужасов можно снять»

Александр Абраменко / фото - Getty Images

Украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал завоевание серебряной медали Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в лыжной акробатике.

Но я очень рад, что все-таки совершил этот прыжок в пять винтов. Это очень сложный прыжок для меня, я его сделал всего раз десять, наверное. Немножко не хватило опрятности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому.

Что было перед финальным скачком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты одновременно понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно было бы снять».