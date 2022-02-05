Китайские спецслужбы напали на журналиста из Нидерландов, освещавшего Олимпиаду. Он так и не понял, что сделал не так

Ранее эта страна объявила дипломатический бойкот Играм

Сьорда ден Дааса атаковала китайская служба безопасности / Фото - NOS

Церемония открытия Олимпиады – это всегда знаковое событие. Это всегда огромная возможность для страны-хозяйки показать себя во всей красе, закодировать в представление всю свою культуру, продемонстрировать миру открытость и уникальность.

Однако в Пекине это получилось сделать только один раз – в 2008 году. В 2022 это уже что-то другое. Это закрытость и молчание, в котором нельзя увидеть даже человеческую улыбку сквозь маску. Как бы не старались китайцы, в подобных иезуитских условиях сделать праздник не получилось и не получится.

Понятно, что во всем нужно винить пандемию. Она и только она причина отсутствия ощущения единства, которое всегда было присуще Играм. Однако даже в условиях пандемии трудно представить что-то подобное в Европе. Да, ограничения были бы, но все выглядело бы менее угрюмо.

Фото - CBS Sports Фото - CBS Sports

Однако это все и так все видели и ощутили. Есть то, что могут понять только непосредственные свидетели и участники. Проведение Олимпиады в Китае изначально было весьма сомнительной идеей, но ближе к началу ее проведения все только обострилось. Уйгуры, Тайвань, Гонконг – это далеко не полный перечень тем, у которых с Китаем возникли разногласия у демократического мира. Следствие этого – дипломатический бойкот со стороны десятка стран, которые призвали своих спортсменов быть как можно осторожнее.

Китай, конечно же, пообещал ответить, но гарантировал, что на самих Играх все будет хорошо. Однако теперь с этим может поспорить журналист из Нидерландов Сьорд ден Даас, которого прямо во время церемонии открытия Олимпийских игр атаковали представители китайских спецслужб.

Ден Даас как раз включился в прямой эфир своего телеканала, как тут же его атаковали представители органов правопорядка. Они начали его толкать, оттеснили от камеры, после чего прямой эфир прервался.

«Сейчас нас отталкивают отсюда. Нас только что оттеснили, так что, боюсь, нам придется вернуться к вам позже»,– прокричал Ден Даас.

Телеканал на своей странице в соцсетях тоже проинформировал об этом инциденте:

«К сожалению, это все чаще становится повседневной реальностью для журналистов в Китае. С ним все в порядке, и он смог закончить свой рассказ через несколько минут».

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

Действительно, спустя несколько минут Ден Даас вернулся в прямой эфир, но с другого места. Что запретного он снял в той локации, когда он изначально находился возле стадиона «Птичье гнездо», – осталось загадкой.

Перед стартом Олимпиады МОК обещал бесплатный и открытый доступ к Интернету и социальным сетям для всех участников, а также отсутствие ограничений для представителей СМИ. Однако уже с первых дней Олимпиады эти обещания дали трещину.

Представитель МОК Марк Адамс быстро отреагировал на инцидент с журналистом из Нидерландов, назвав его «досадным недоразумением».

«Я думаю, что кто-то переусердствовал», — сказал Адамс. «После этого он [журналист] смог очень быстро с помощью местных чиновников сделать свою работу на камеру. Такие вещи случаются, и я надеюсь, что это единичный случай, и мы заверяем вас, что в замкнутой системе вы сможете заниматься своей работой».

Марк Адамс / Фото - Reuters Марк Адамс / Фото - Reuters

Также отреагировал и Оргкомитет Пекина-2022. Его представитель Ян Цзярун снова сказал дежурные фразы о том, что китайская столица остается открытой для мира и готова способствовать освящению Олимпиады.

«Мы приглашаем все международные СМИ освещать Игры-2022 в Пекине, и мы также будем защищать законные права международных журналистов. Согласно контракту с городом-организатором, мы предоставим журналистам множество удобств, чтобы вы могли освещать Игры».

Но что бы там не говорили, Китай занимает 177-е место из 180 в Мировом индексе свободы прессы по версии организации «Репортеры без границ» (RSF) за 2021 год. По ее данным, в стране сейчас задержаны и находятся в заключении не менее 127 журналистов. Иностранной прессе, пожалуй, во время Игр нужно быть еще осторожнее, чем спортсменам.