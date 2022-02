Китайские спецслужбы напали на журналиста из Нидерландов, освещавшего Олимпиаду. Он так и не понял, что сделал не так

Сьорда ден Дааса атаковала китайская служба безопасности / Фото - NOS

Церемония открытия Олимпиады – это всегда знаковое событие. Это всегда огромная возможность для страны-хозяйки показать себя во всей красе, закодировать в представление всю свою культуру, продемонстрировать миру открытость и уникальность.

Однако в Пекине это получилось сделать только один раз – в 2008 году. В 2022 это уже что-то другое. Это закрытость и молчание, в котором нельзя увидеть даже человеческую улыбку сквозь маску. Как бы не старались китайцы, в подобных иезуитских условиях сделать праздник не получилось и не получится.

Понятно, что во всем нужно винить пандемию. Она и только она причина отсутствия ощущения единства, которое всегда было присуще Играм. Однако даже в условиях пандемии трудно представить что-то подобное в Европе. Да, ограничения были бы, но все выглядело бы менее угрюмо.

Однако это все и так все видели и ощутили. Есть то, что могут понять только непосредственные свидетели и участники. Проведение Олимпиады в Китае изначально было весьма сомнительной идеей, но ближе к началу ее проведения все только обострилось. Уйгуры, Тайвань, Гонконг – это далеко не полный перечень тем, у которых с Китаем возникли разногласия у демократического мира. Следствие этого – дипломатический бойкот со стороны десятка стран, которые призвали своих спортсменов быть как можно осторожнее.

Китай, конечно же, пообещал ответить, но гарантировал, что на самих Играх все будет хорошо. Однако теперь с этим может поспорить журналист из Нидерландов Сьорд ден Даас, которого прямо во время церемонии открытия Олимпийских игр атаковали представители китайских спецслужб.

Ден Даас как раз включился в прямой эфир своего телеканала, как тут же его атаковали представители органов правопорядка. Они начали его толкать, оттеснили от камеры, после чего прямой эфир прервался.

Телеканал на своей странице в соцсетях тоже проинформировал об этом инциденте:

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96