Олимпийские игры стартовали! Результаты первого дня соревнований Пекина-2022
В среду, 2-го февраля в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры-2022.
Открыли ОИ четыре матчи по керлингу. В дабл-миксте Швейцария уступила Китаю, Чехия победила Норвегию, Австралия не справилась с США, а Великобритания уверенно расправилась со Швецией.
Олимпийские игры-2022. Пекин
Керлинг. Дабл-микс. Групповой этап
Первый раунд
Швеция – Великобритания – 5:9
Австралия – США – 5:6
Норвегия – Чехия – 6:7
Китай – Швейцария – 7:6
Турнирное положение: Китай – 1 победа (1 игра), Чехия – 1 (1), Великобритания – 1 (1), США – 1 (1), Австралия – 0 (1), Норвегия – 0 (1), Швейцария – 0 (1), Швеция – 0 (1), Канада – 0 (0), Италия – 0 (0).
По итогам группового раунда в полуфинал соревнований выйдут четыре лучшие команды.
Также стоит отметить, что сегодня в Яньцине также состоялись первые тренировочные заезды в группе А по санному спорту. Украинец Антон Дукач принял в них участие.
Второй украинец в группе Андрей Мандзий также был заявлен на тренировочные заезды, но так и не стартовал.
Напомним, одна из главных претенденток на олимпийское золото по прыжкам с трамплина пропустит ОИ.
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