Олимпийские игры стартовали! Результаты первого дня соревнований Пекина-2022

Церемония открытия состоится только 4 февраля

Керлинг / фото - Getty Images

В среду, 2-го февраля в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры-2022.

Открыли ОИ четыре матчи по керлингу. В дабл-миксте Швейцария уступила Китаю, Чехия победила Норвегию, Австралия не справилась с США, а Великобритания уверенно расправилась со Швецией.

Олимпийские игры-2022. Пекин

Керлинг. Дабл-микс. Групповой этап

Первый раунд

Швеция – Великобритания – 5:9

Австралия – США – 5:6

Норвегия – Чехия – 6:7

Китай – Швейцария – 7:6

Турнирное положение: Китай – 1 победа (1 игра), Чехия – 1 (1), Великобритания – 1 (1), США – 1 (1), Австралия – 0 (1), Норвегия – 0 (1), Швейцария – 0 (1), Швеция – 0 (1), Канада – 0 (0), Италия – 0 (0).

По итогам группового раунда в полуфинал соревнований выйдут четыре лучшие команды.

Также стоит отметить, что сегодня в Яньцине также состоялись первые тренировочные заезды в группе А по санному спорту. Украинец Антон Дукач принял в них участие.

Второй украинец в группе Андрей Мандзий также был заявлен на тренировочные заезды, но так и не стартовал.

Напомним, одна из главных претенденток на олимпийское золото по прыжкам с трамплина пропустит ОИ.

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