«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ
Первая в истории Украины бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2020 по синхронному плаванью Марта Федина в эксклюзивном комментарии телеканалу XSPORT поделилась впечатлениями после соревнований в Японии, а также подвела итоги всего сезона для сборной Украины.
Считаю этот год крайне успешным. Главной целью была медаль Олимпиады – мы ее добились. Чемпионат Европы тоже прошел очень хорошо для сборной – 4 «золота» и 4 «серебра». Но Олимпийские игры затмили все. Могу сказать, что 2021 год останется у нас в сердцах.
Вы закончили с карьерой?
Нет (улыбается). Не могу сказать когда закончу, потому что это такой, опасный вопрос. Не хочу загадывать.
До ОИ в Париже 3 года. Какие планы на этот период?
Планы грандиозные. Конечно, хочется повторить успех Токио. Одно дело взять медаль – и совсем другое удержать ее и подняться выше. Будем работать.
Как отдохнули после Токио?
Превосходно. С чистой совестью, спокойной душой и чувством выполненного долга.
Двукратная золотая медалистка Токио-2020 в гребле Людмила Лузан также подвела итоги года.