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02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 Перерыв
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 4:2 Перерыв
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
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02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
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«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ

Украинская синхронистка подвела итоги сезона
Olympics Токио-2020
24 ноября 16:58
«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ
Марта Федина / фото - USF

Первая в истории Украины бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2020 по синхронному плаванью Марта Федина в эксклюзивном комментарии телеканалу XSPORT поделилась впечатлениями после соревнований в Японии, а также подвела итоги всего сезона для сборной Украины.

Считаю этот год крайне успешным. Главной целью была медаль Олимпиады – мы ее добились. Чемпионат Европы тоже прошел очень хорошо для сборной – 4 «золота» и 4 «серебра». Но Олимпийские игры затмили все. Могу сказать, что 2021 год останется у нас в сердцах.

Вы закончили с карьерой?

Нет (улыбается). Не могу сказать когда закончу, потому что это такой, опасный вопрос. Не хочу загадывать.

До ОИ в Париже 3 года. Какие планы на этот период?

Планы грандиозные. Конечно, хочется повторить успех Токио. Одно дело взять медаль – и совсем другое удержать ее и подняться выше. Будем работать.

Как отдохнули после Токио?

Превосходно. С чистой совестью, спокойной душой и чувством выполненного долга.

Двукратная золотая медалистка Токио-2020 в гребле Людмила Лузан также подвела итоги года.

Михаил Рыбак
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Марта Федина Токио-2020

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