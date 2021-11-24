«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ

Марта Федина / фото - USF

Первая в истории Украины бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2020 по синхронному плаванью Марта Федина в эксклюзивном комментарии телеканалу XSPORT поделилась впечатлениями после соревнований в Японии, а также подвела итоги всего сезона для сборной Украины.

Вы закончили с карьерой?

Нет (улыбается). Не могу сказать когда закончу, потому что это такой, опасный вопрос. Не хочу загадывать.

До ОИ в Париже 3 года. Какие планы на этот период?

Планы грандиозные. Конечно, хочется повторить успех Токио. Одно дело взять медаль – и совсем другое удержать ее и подняться выше. Будем работать.

Как отдохнули после Токио?

Превосходно. С чистой совестью, спокойной душой и чувством выполненного долга.