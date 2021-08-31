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Украина завоевала 13 медалей в 7-й день Паралимпийских игр

В общем зачете Украины продолжает оставаться пятой
Olympics Токио-2020
20:58
Украина завоевала 13 медалей в 7-й день Паралимпийских игр
Максим Коваль / Фото - Facebook

По итогам седьмого дня Паралимпийских игр в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей и довела общее число наград до 67.

Украинские паралимпийцы завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.

Золото: Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра), Максим Крипак (плавание, 100 м баттерфляем), Андрей Трусов (плавание, 50 м вольным стилем).

Серебро: Максим Веракса (плавание, 100 м вольным стилем), Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра), Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег 400 м Т20), Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег 400 м Т37), Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег 400 м Т12), Марина Поддубная/Максим Верекса/Анна Стеценко/Крилл Геращенко (плавание, 4 по 100 м вольным стилем), Егор Дементьев (велоспорт, 32 км).

Бронза: Елизавета Мерешко (плавание, 100 м вольным стилем), Василий Крайник (плавание, 200 м комплексом), Евгений Богодайко (плавание, 50 м вольным стилем).

Карен Агабекян
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Паралимпийские игры-2020

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