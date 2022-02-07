Гераскевич – 14-й в первых тренировочных заездах на Олимпийских играх-2022
Шепиленко на 39-й позиции завершила выступления в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022
Украинка отстала от победительницы Эктор на 16,64 секунды
10:57
Анастасия Шепиленко / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине женщины разыграли комплект медалей в гигантском слаломе.
Триумфатором соревнований стала шведка Сара Эктор. Серебряным призером стала итальянка Федерика Бриньоне. Топ-3 замкнула швейцарка Ларе Гут-Бехрами.
Украинка Анастасия Шепиленко стала 39-й. Отставание от лидера составило 16,64 секунды. В первом заезде Анастасия показала 45-й результат. Во втором – 40-й.
Олимпийские игры-2022. Гигантский слалом. Женщины. Общий зачет
1. Сара Эктор (Швеция) – 1.55,69
2. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.55,97
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.56,41
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39. Анастасия Шепиленко (Украина) – 2.12,33
Ранее украинец Иван Ковбаснюк показал 33-й результат в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022.
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