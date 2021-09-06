Килипко заняла 3-е место на турнире в Германии

Свою высоту Марина взяла со 2-й попытки

Марина Килипко / фото - Getty Images

На международных соревнованиях в Карлсруэ, Германия, украинка Марина Килипко заняла третье место в секторе прыжков с шестом.

Для бронзы легкоатлетке хватило покорить высоту 4,41. Она покорилась Марине со второй попытки. Прыгнуть на 4,51 украинке не удалось, впрочем этого бы не хватило для второго места.

Победила словенка Тина Шуте (4,71 м). Белоруска Ирина Жук – вторая (4,61 м).

На турнире в Польше представители Украины 4 раза поднимались на пьедестал.

На Олимпиаде в Токио Килипко показала 5-й результат. Позже она пожаловалась, что ее тренера не пустили в Японию.