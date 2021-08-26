На первом турнире после Олимпиады Магучих обошла Макдермотт, но вновь уступила Ласицкене

Первая четверка не поменялась в сравнении с Играми в Токио

Ярослава Магучих / Фото: НОК Украины

На этапе Бриллиантовой лиги В Лозанне, Швейцария, завершился женский турнир по прыжкам в высоту.



Юлия Левченко стала шестой, остановившись на высоте 1,85. Первая четверка полностью повторила квартет лидеров на Олимпиаде-2020. Вот только тогда Ярослава Магучих была на низшей ступеньке пьедестала, а в этот раз украинке удалось обойти австралийку Николу Макермотт. Ирине Геращенко после виктории на этапе в США не удалось продлить победную поступь – итоговое четвертое место.

Как и на Играх-2020, победу добыла Мария Ласицкене. Стоит отметить, что выдающимся результатом никто не может похвастаться – планка 2,01 так никому и не поддалась.

Напомним, что Магучих возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.