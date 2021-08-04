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Ткачук: «Я в шоке от результата тройки лучших!»

Украинская легкоатлетка показала лучший результат в карьере в финале ОИ-2020
Olympics Токио-2020
4 августа 06:10
Ткачук: «Я в шоке от результата тройки лучших!»
Фото: Getty Images

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала результат финала Олимпийских игр-2020 на дистанции 400 м с барьерами.

В эфире «UA:Перший» бегунья, которая обновила свой персональный рекорд, заявила, что чувствует резерв для улучшения своих результатов:

«Я довольна своим достижением – лучшим результатом в карьере. Еще больше довольна, что чувствую резерв в себе, который позволит улучшить этот результат. Я в шоке от результата тройки лучших! Ощущение, что они бежали в финале «А», а все остальные – финале «Б».

Олимпийское золото завоевала американка Синди Маклафлин, которая обновила мировой рекорд (51,46).

Напомним, в мужском финале установили сразу несколько рекордов.

Сергей Остапенко
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Виктория Ткачук

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