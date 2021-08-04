Рыжикова и Ткачук заняли пятое и шестое места в еще одном безумном финале ОИ-2020
Ткачук: «Я в шоке от результата тройки лучших!»
Украинская легкоатлетка показала лучший результат в карьере в финале ОИ-2020
4 августа 06:10
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала результат финала Олимпийских игр-2020 на дистанции 400 м с барьерами.
В эфире «UA:Перший» бегунья, которая обновила свой персональный рекорд, заявила, что чувствует резерв для улучшения своих результатов:
«Я довольна своим достижением – лучшим результатом в карьере. Еще больше довольна, что чувствую резерв в себе, который позволит улучшить этот результат. Я в шоке от результата тройки лучших! Ощущение, что они бежали в финале «А», а все остальные – финале «Б».
Олимпийское золото завоевала американка Синди Маклафлин, которая обновила мировой рекорд (51,46).
Напомним, в мужском финале установили сразу несколько рекордов.
Комментарии 0