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Украинские легкоатлетки заняли два призовых места на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Геращенко «перепрыгнула» Магучих, Рыжикова опередила Ткачук
Легкая атлетика
17:49
Украинские легкоатлетки заняли два призовых места на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже приняли участие пять украинских легкоатлеток.

В прыжках в высоту – это традиционно Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. В беге на 400 метров с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

Первыми прошли соревнования по прыжкам в высоту. Лучшей среди украинок стала Ирина Геращенко, которая покорила высоту 1,95 м с первой попытки, однако затем остановилась на планке 1,98 м. Как итог – третье место. За счет меньшего количества попыток Геращенко опередила Ярославу Магучих (пятое место) и Элинор Паттерсон (четвертое место).

Юлия Левченко показала только девятый результат, завершив выступление после высоты 1,89 м. Победителем стала австралийка Никола Макдермотт. Серебряный призер Токио-2020 опередила олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене взяв высоту 1,98 м с первой попытки. В то время как россиянке эта планка покорилась только с третьего раза.

В беге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова, которая ранее обеспечила уже себе выступление в финале Бриллиантовой лиги, заняла второе место. Другая украинка Виктория Ткачук финишировала пятой. Победила в Париже Джанна Вудрафф из Панамы. Третье место у представительницы Ямайки Жанив Рассел.

В целом, забег получился очень конкурентным и сразу пять спортсменок претендовали на места в первой тройке.


Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Ирина Геращенко Анна Рыжикова Виктория Ткачук Юлия Левченко Ярослава Магучих

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