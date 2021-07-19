Авария Ферстаппена и победа Хэмилтона – в видеообзоре Гран-при Великобритании

Этап в Сильверстоуне прошел по инновационным правилам

Фото: пресс-служба Формулы-1

Видеообзор Гран-при Великобритании, в котором была авария лидера чемпионата Макса Ферстаппена, а также победа его главного оппонента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона.

Этап в Сильверстоуне прошел по новым правилам: квалификация проводилась в пятницу, а в субботу впервые в истории состоялась квалификационная гонка.