Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Авария Ферстаппена и победа Хэмилтона – в видеообзоре Гран-при Великобритании
Этап в Сильверстоуне прошел по инновационным правилам
Фото: пресс-служба Формулы-1
Видеообзор Гран-при Великобритании, в котором была авария лидера чемпионата Макса Ферстаппена, а также победа его главного оппонента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона.
Этап в Сильверстоуне прошел по новым правилам: квалификация проводилась в пятницу, а в субботу впервые в истории состоялась квалификационная гонка.
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