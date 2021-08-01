Безумие! Окон выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон уходит на летний перерыв в качестве лидера чемпионата

Макс Ферстаппен за две гонки растерял больше 30 очков преимущества в личном зачете

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Alpine Эстебан Окон сенсационно стал победителем Гран-при Венгрии. Второе место занял четырехкратный чемпион мира из Auston Martin Себастьян Феттель. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон, который стал лидером чемпионата.

В момент старта гонки был небольшой дождь. Он, а также Валттери Боттас стали виновниками большой аварии в первом повороте, в результате которой многое изменилось, а главный соперник Хэмилтона Макс Ферстаппен получил серьезные повреждения болида и оказался в конце пелотона. После этого гонка была остановлена.



На рестарте все гонщики, кроме Хэмилтона, приняли решение стартовать с пит-лейна. Чуть позже британец осознал свою ошибку и заехал на пит-стоп, после которого оказался на последнем месте и вынужден был прорываться. Лидером же стал Эстебан Окон. На протяжении почти всей гонки он удачно отбивался от атак Феттеля и по итогу впервые в карьере победил на этапе Формулы-1.

В то же время Хэмилтон отыгрывал позицию за позицией на необгонной трассе. Казалось, что британец победит также, как он это сделал в Сильверстоуне, однако в этот раз в борьбе за четвертое место он схлестнулся с Фернандо Алонсо, который долгое время удачно защищался и, соответственно, сдерживал Льюиса. Однако преимущество болида Mercedes, а также свежие шины все-таки сказались и Хэмилтон прошел испанца, впрочем, до победы в гонке он уже доехать никак не мог. Пределом Льюиса оказалось третье место.

Отдельно отметим дебютные очки Williams. Оба пилота британской конюшни Джордж Рассел и Николас Латифи финишировали в топ-10, принеся команде целых шесть очков! Williams впервые с 2019 года набрал баллы в Кубке конструкторов.

Полные результаты Гран-при Венгрии:

В личном зачете Хэмилтон вырвался в лидеры и теперь опережает Ферстаппена на 7 очков. Напомним, за две гонки до этого Макс выигрывал у Льюиса целых 32 балла!

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