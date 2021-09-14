Браун сравнил противостояние Хэмилтона и Ферстаппена с петушиными боями

Спортивный директор Ф-1 уверен, что градус борьбы продолжит нарастать

Росс Браун / Фото: Twitter

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Ф-1 поделился мнением о борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул. Отметим, что на Гран-при Италии лидеры Red Bull и Mercedes вновь столкнулись.



Мнения болельщиков разделятся, я в этом уверен. Очевидно, оба гонщика могли бы избежать аварии. Я считаю, что два противника сражаются лицом и лицу и не хотят уступать ни дюйма, и инцидент – еще одно следствие борьбы. Жаль, что сражение завершилось в гравии, потому что оно могло перерасти в отличное противостояние во время гонки, и нас этого лишили. Интересно, как это повлияет на продолжающуюся битву за титул. Мы уже наблюдали серьезный и скандальный инцидент в Сильверстоуне. Лично я сказал бы, что динамика не изменится. Есть два петушка на ферме, и мы видим последствия. В данный момент я не думаю, что кто-то из них отступит, но надеюсь, что судьба чемпионата решится на трассе, а не в барьерах или судейской комнате.

Ранее нидерландец и британец высказались об инциденте в Монце.