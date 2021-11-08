Alfa Romeo пока не может договориться с Чжоу
Джовинацци: «Не хочется верить, что Alfa Romeo может портить мне гонки»
Итальянец пока без контракта на следующий сезон
Фото: Twitter Alfa Romeo
Пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци раскритиковал стратегию команды на Гран-при Мексики:
Я разочарован и зол. Пит-стоп? Меня позвали, и я заехал в боксы. Проблема в том, что я выехал сразу позади Риккардо и Боттаса, которые еще не заезжали. Я прогрел шины, но темп был медленнее, чем на Medium. Я упустил возможность для андерката.
Потом шины полностью ушли, и пилоты, которые остановились позже, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия.
До сегодняшнего дня я не хотел в верить, что команда может портить мне гонки. Но сейчас я действительно очень разочарован.
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У Джовинацци нет контракта на следующий год. В Alfa Romeo в предстоящем сезоне поедет Валттери Боттас, а еще одно место в кокпите пока свободно.
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