Джовинацци: «Не хочется верить, что Alfa Romeo может портить мне гонки»

Фото: Twitter Alfa Romeo

Пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци раскритиковал стратегию команды на Гран-при Мексики:



Потом шины полностью ушли, и пилоты, которые остановились позже, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия.

До сегодняшнего дня я не хотел в верить, что команда может портить мне гонки. Но сейчас я действительно очень разочарован.