Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга

Рассел мог застолбить за собой место в Mercedes, но взять первые очки не позволила поломка болида

Послесловие

Макс Ферстаппен победитель Гран-при Штирии / Фото: twitter.com/Max33Verstappen

Завершился первый этап Гран-при в Австрии. С поула на Гран-при Штирии стартовал лидер Red Bull Макс Ферстаппен, а пилот Mercedes Валттери Боттас из-за виражей на пит-лейне получал штраф в три позиции и уступил место на первой линии напарнику Льюису Хэмилтону.



В отличие от Гран-при Франции, домашняя гонка «быков» для Ферстаппена началась без приключений. Основное действие творилось немного дальше. Гонщик Ferrari Шарль Леклер столкнулся с Пьером Гасли из Alpha Tauri в борьбе за позицию. После удара от монегаска последний задел еще и пилота Williams Николя Латифи. Итог – сход для Гасли, который квалифицировался на высоком для сестринской команды Red Bull шестой позиции, а Леклер и Латифи отделались пит-стопами. Канадец возвращался в гонку уже в роли кругового.

After the start, contact between GAS and #Charles16.



Charles pitted for a new front wing, rejoined the action in P17 on hard tyres.#StyrianGP pic.twitter.com/FccDqDPDEd — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 27, 2021

Воспользоваться стычкой впереди по полной сумел пилот Williams Джордж Рассел. Британец, который в следующем сезоне с большой вероятностью станет пилотом «серебряных стрел», сумел подняться с 12-й позиции на 8-ю. Долгое время Рассел не просто держался за идущим 7-м Фернандо Алонсо из Alpine, а и дышал в спину двукратному чемпиону Ф-1.

В какой-то момент команда по радио сообщила Джорджу, что темп необходимо снизить. Заезд в боксы затянулся на долгое время – кроме смены резины механикам пришлось также поднять давление в пневматике двигателя. На трассу британец вернулся уже в конце пелотона, а завершить гонку так и не сумел. А ведь это могли быть первые очки Рассела в составе Williams – пока пункты в общий зачет Джордж получил только за рулем Mercedes, когда британец подменял соотечественника Льюиса Хэмилтона.

Unfortunately, we're managing a power unit issue on George's car and he's now running P18 after pitting.



Tough break pic.twitter.com/1cwwadWsKx — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 27, 2021

Лидеры же гонки Ферстаппен и Хэмилтон заскочили на смену шин на 29-м и 30-м кругах. Андеркарт семикратного чемпиона не сработал и вернулся нидерландец впереди британца. Странно это говорить, но Mercedes вновь не хватало темпа. Зачастую, именно болиды немецкого коллектива славились более мощными двигателями, в то время как Red Bull лучше работал с аэродинамикой. Но с каждым кругом Макс уезжал все дальше и дальше.

LAP 29 & 30/71



Hamilton pits, bolts on a set of hard tyres



Verstappen follows - it's a good stop and the Dutchman retains the lead#StyrianGP #F1 pic.twitter.com/WZt2bwyBZm — Formula 1 (@F1) June 27, 2021

Напарник Ферстаппена Серхио Перес не сумел на старте воспользоваться преимуществом Soft и догнать первого пилота «серебряных стрел». В связи с этим Чеко было решено перевести на стратегию с двумя пит-стопами. Как только мексиканец в последний раз выскочил с пит-лейна, он сразу же установил лучшее время круга, отобрав виртуальное очко у Льюиса.

LAP 56/71



Perez pits again, and on go some medium tyres



The Mexican immediately sets the fastest lap of the race #StyrianGP #F1 pic.twitter.com/rs0Hw23HdC — Formula 1 (@F1) June 27, 2021

Леклер, который решил на старте сделать для себя гонку интереснее, продемонстрировал невероятную выдержку. Ближе к концовке Гран-при Штирии он один за одним начал обходить пилотов в районе первой десятки. Правда, вновь чисто не обошлось. На сей раз пилот Alfa Romeo Кими Райкконен получил удар при обгоне от пилота «Скудерии». Чемпион 2007 именно в составе итальянской команды был крайне недоволен действиями гонщика, который в 2019 году пришел на его место.

Затем с натиском Шарля не справлялись и Себастьян Феттель и Лэнс Стролл из Aston Martin, а также Алонсо. Монегаск удалось финишировать следом за напарником Карлосом Сайнсом, что позволило сократить отрыв в Кубке Конструкторов от McLaren. Пилот «оранжевых» приехал на финиш пятым. Зрители оценили шоу от Леклера. И если страйка на трассе ему сделать не удалось, то вот стать пилотом дня в зрительском голосовании – запросто.

Leclerc is now up to P7



The Ferrari driver picks off Alonso then, on Lap 60, he passes Stroll, too!#StyrianGP #F1 pic.twitter.com/nYnqJsTZt7 — Formula 1 (@F1) June 27, 2021

Уже на 69-м круге Хэмилтона позвали в боксы на смену резины. Гандикап Ферстаппена от британца был огромен, поэтому немцы решили минимизировать потери, вернув себе очко за быстрейший круг. И если с первого раза этого не удалось, то вот на последнем (71-м) круге Хэмилтон установил лучшее время.

Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне и четвертую кряду для Red Bull, а Перес едва не настиг Боттаса – разрыв между третьим местом и четвертым составил немногим более 0,5 секунды.

Следующая гонка нас ожидает ровно через неделю. На том же «Ред Булл Ринге» пройдет уже Гран-при Австрии. Сможет ли Red Bull выиграть пятую гонку кряду, и пора ли уже короновать Ферстаппена? На первый вопрос мы получим ответ через неделю, а вот со вторым еще точно нужно повременить. Это лишь восьмая гонка сезона из запланированных двадцати трех и неясно, что будет дальше.