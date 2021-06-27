Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 14
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 2*:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия 0:2 Окончен
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:15 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов -:- Запланирован
15:00 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис -:- Запланирован
15:30 Новак Джокович - Jack Draper -:- Запланирован
16:15 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо -:- Запланирован
17:30 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
18:45 Энди Маррей - Николай Басилашвили -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов -:- Запланирован
17:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован
17:30 Слоан Стивенс - Петра Квитова -:- Запланирован
18:15 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован

Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга

Рассел мог застолбить за собой место в Mercedes, но взять первые очки не позволила поломка болида
Автоспорт Формула-1
19:55
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга Послесловие
Макс Ферстаппен победитель Гран-при Штирии / Фото: twitter.com/Max33Verstappen

Завершился первый этап Гран-при в Австрии. С поула на Гран-при Штирии стартовал лидер Red Bull Макс Ферстаппен, а пилот Mercedes Валттери Боттас из-за виражей на пит-лейне получал штраф в три позиции и уступил место на первой линии напарнику Льюису Хэмилтону.

В отличие от Гран-при Франции, домашняя гонка «быков» для Ферстаппена началась без приключений. Основное действие творилось немного дальше. Гонщик Ferrari Шарль Леклер столкнулся с Пьером Гасли из Alpha Tauri в борьбе за позицию. После удара от монегаска последний задел еще и пилота Williams Николя Латифи. Итог – сход для Гасли, который квалифицировался на высоком для сестринской команды Red Bull шестой позиции, а Леклер и Латифи отделались пит-стопами. Канадец возвращался в гонку уже в роли кругового.

Воспользоваться стычкой впереди по полной сумел пилот Williams Джордж Рассел. Британец, который в следующем сезоне с большой вероятностью станет пилотом «серебряных стрел», сумел подняться с 12-й позиции на 8-ю. Долгое время Рассел не просто держался за идущим 7-м Фернандо Алонсо из Alpine, а и дышал в спину двукратному чемпиону Ф-1.

В какой-то момент команда по радио сообщила Джорджу, что темп необходимо снизить. Заезд в боксы затянулся на долгое время – кроме смены резины механикам пришлось также поднять давление в пневматике двигателя. На трассу британец вернулся уже в конце пелотона, а завершить гонку так и не сумел. А ведь это могли быть первые очки Рассела в составе Williams – пока пункты в общий зачет Джордж получил только за рулем Mercedes, когда британец подменял соотечественника Льюиса Хэмилтона.

Лидеры же гонки Ферстаппен и Хэмилтон заскочили на смену шин на 29-м и 30-м кругах. Андеркарт семикратного чемпиона не сработал и вернулся нидерландец впереди британца. Странно это говорить, но Mercedes вновь не хватало темпа. Зачастую, именно болиды немецкого коллектива славились более мощными двигателями, в то время как Red Bull лучше работал с аэродинамикой. Но с каждым кругом Макс уезжал все дальше и дальше.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес не сумел на старте воспользоваться преимуществом Soft и догнать первого пилота «серебряных стрел». В связи с этим Чеко было решено перевести на стратегию с двумя пит-стопами. Как только мексиканец в последний раз выскочил с пит-лейна, он сразу же установил лучшее время круга, отобрав виртуальное очко у Льюиса.

Леклер, который решил на старте сделать для себя гонку интереснее, продемонстрировал невероятную выдержку. Ближе к концовке Гран-при Штирии он один за одним начал обходить пилотов в районе первой десятки. Правда, вновь чисто не обошлось. На сей раз пилот Alfa Romeo Кими Райкконен получил удар при обгоне от пилота «Скудерии». Чемпион 2007 именно в составе итальянской команды был крайне недоволен действиями гонщика, который в 2019 году пришел на его место.

Затем с натиском Шарля не справлялись и Себастьян Феттель и Лэнс Стролл из Aston Martin, а также Алонсо. Монегаск удалось финишировать следом за напарником Карлосом Сайнсом, что позволило сократить отрыв в Кубке Конструкторов от McLaren. Пилот «оранжевых» приехал на финиш пятым. Зрители оценили шоу от Леклера. И если страйка на трассе ему сделать не удалось, то вот стать пилотом дня в зрительском голосовании – запросто.

Уже на 69-м круге Хэмилтона позвали в боксы на смену резины. Гандикап Ферстаппена от британца был огромен, поэтому немцы решили минимизировать потери, вернув себе очко за быстрейший круг. И если с первого раза этого не удалось, то вот на последнем (71-м) круге Хэмилтон установил лучшее время.

Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне и четвертую кряду для Red Bull, а Перес едва не настиг Боттаса – разрыв между третьим местом и четвертым составил немногим более 0,5 секунды.

Результаты Гран-при Штирии:


Следующая гонка нас ожидает ровно через неделю. На том же «Ред Булл Ринге» пройдет уже Гран-при Австрии. Сможет ли Red Bull выиграть пятую гонку кряду, и пора ли уже короновать Ферстаппена? На первый вопрос мы получим ответ через неделю, а вот со вторым еще точно нужно повременить. Это лишь восьмая гонка сезона из запланированных двадцати трех и неясно, что будет дальше.


Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Гран-при Штирии Серхио Перес Джордж Расселл Валттери Боттас Шарль Леклер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Автоспорт Формула-1
19:11
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Автоспорт Формула-1
26 июня 22:00
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Автоспорт Формула-1
26 июня 20:10
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Автоспорт Формула-1
24 июня 19:42
Хэмилтон начал переговоры по новому контракту с Mercedes
Хэмилтон начал переговоры по новому контракту с Mercedes
Автоспорт Формула-1
24 июня 18:28
Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Автоспорт Формула-1
22 июня 10:45

Новости: Автоспорт

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Штирии
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Штирии
Формула-1
20:19
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Послесловие
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Формула-1
19:55
Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Формула-1
19:11
Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Формула-1
13:08
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Формула-1
11:09
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Формула-1
26 июня 22:00
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Формула-1
26 июня 20:10
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Формула-1
26 июня 17:00
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Формула-1
25 июня 22:48
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
WEB
Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45