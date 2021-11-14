Хэмилтон не ожидал, что сможет так высоко финишировать в спринте Гран-при Бразилии
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. Слова пилота Mercedes приводит ВВС:
«Честно сказать, я был без понятия, что так высоко можно прорваться. Я не ставил себе задачу-минимум или задачу-максимум. Может, я думал о десятом месте, потому решил: «Это моя цель». Я просто пытался подняться максимально высоко, а потом внезапно стал отыгрываться гораздо быстрее. Нельзя сдаваться, нужно продолжать бороться.
Безусловно, было тяжело. Когда команда общалась со стюардами, мы вместе с инженерами и механиками старались не терять настроение, сосредоточиться на работе и не думать об этом. Я услышал о результате (слушаний - прим.) прямо перед гонкой, и это был удар. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Я быстро переключился и сфокусировался на своей работе».
Напомним, Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, но в его болиде нашли не соответствие регламенту Формулы-1 и поэтому спринт британец начинал с последнего места.«На х** их всех». Босс Mercedes бурно отреагировал напрорыв Хэмилтона после штрафа.
P20 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi— Formula 1 (@F1) November 13, 2021
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