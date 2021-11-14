Хэмилтон не ожидал, что сможет так высоко финишировать в спринте Гран-при Бразилии

Фото: пресс-служба Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. Слова пилота Mercedes приводит ВВС:

Безусловно, было тяжело. Когда команда общалась со стюардами, мы вместе с инженерами и механиками старались не терять настроение, сосредоточиться на работе и не думать об этом. Я услышал о результате (слушаний - прим.) прямо перед гонкой, и это был удар. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Я быстро переключился и сфокусировался на своей работе».