Хэмилтон не ожидал, что сможет так высоко финишировать в спринте Гран-при Бразилии

Фото: пресс-служба Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. Слова пилота Mercedes приводит ВВС:

Напомним, Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, но в его болиде нашли не соответствие регламенту Формулы-1 и поэтому спринт британец начинал с последнего места.

P20 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi