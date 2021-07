Норрис выдавил Переса из трассы. Злой Чеко отыгрался на Леклере из Ferrari

Монегаск дважды стал жертвой мексиканца

Серхио Перес / Фото: twitter.com/redbullracing

В начале Гран-при Австрии пилот McLaren Ландо Норрис, который стартовал с первого ряда, грубо защищался от нападок Серхио Переса из Red Bull. За свой маневр Норрис получил пять секунд штрафа, а вот Чеко откатился в середину пелетона.



LAP 4/71



We're back to racing! Verstappen leads the way



Norris and Perez fight for P2, but the Red Bull goes wide and drops to P10 through the gravel!#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/pN65OtXsLw — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Видимо, ситуация разозлила мексиканца, и он решил отыграться на другом гонщике. Под прицел Переса попал пилот Ferrari Шарль Леклер. Чеко дважды выдавил монегаска, за что получил по 5 секунд штрафа. Отметим, что на Гран-при Штирии Леклер был признан пилотом дня.

LAP 41/71



Lightning strikes twice! Leclerc goes through the gravel after he runs out of road fighting with Perez #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/QchnibRh2i — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

LAP 47/71



Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Напомним, что Перес опережает Норриса в общем зачете на 10 очков после восьми этапов Гран-при.