Шумахер: «Контракт Хэмилтона означает, что Ферстаппен отказал Mercedes»
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Формат был опробован на Гран-при Великобритании
Фото: formula1.com
Формула-1 на своем официальном сайте объявила о следующем месте проведения спринт-квалификации.
Формат, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании, в следующий раз вернется на 14-м этапе Гран-при Ф-1. Третью свободную практику на Гран-при Италии, который пройдет в Монце, сменит 100-километровая спринт-квалификация.
#F1Sprint returns at Monza later in the season!— Formula 1 (@F1) July 22, 2021
Here are the all important dates/times #ItalianGP https://t.co/JMNmL8eOyK
Напомним, что победу в первом спринте завоевал лидер личного зачета Макс Ферстаппен из Red Bull.
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