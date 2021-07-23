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Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации

Формат был опробован на Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
08:40
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Фото: formula1.com

Формула-1 на своем официальном сайте объявила о следующем месте проведения спринт-квалификации.

Формат, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании, в следующий раз вернется на 14-м этапе Гран-при Ф-1. Третью свободную практику на Гран-при Италии, который пройдет в Монце, сменит 100-километровая спринт-квалификация.

Напомним, что победу в первом спринте завоевал лидер личного зачета Макс Ферстаппен из Red Bull.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Гран-при Италии Макс Ферстаппен

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