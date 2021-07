Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации

Фото: formula1.com

Формула-1 на своем официальном сайте объявила о следующем месте проведения спринт-квалификации.



Формат, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании, в следующий раз вернется на 14-м этапе Гран-при Ф-1. Третью свободную практику на Гран-при Италии, который пройдет в Монце, сменит 100-километровая спринт-квалификация.

#F1Sprint returns at Monza later in the season!



Here are the all important dates/times #ItalianGP https://t.co/JMNmL8eOyK