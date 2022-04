Первый «Большой Шлем» Леклера, очередные проблемы Ферстаппена. Итоги Гран-при Австралии

Дебютный подиум за Mercedes завоевал Рассел

Шарль Леклер / Фото: Ferrari

В Австралии прошел третий этап Гран-при сезона-2022.



После более тысячи дней Формула-1 вернулась на Зеленый континент – два года кряду гонку отменяла из-за COVID-19 ограничений. Как и на первых этапах борьба за лидирующие позиции шла между двумя коллективами – Ferrari и Red Bull.

Шарль Леклер провел безупречную гонку. Стартовав с поула, монегаск ни разу не уступил первую строчку никому из соперников, несмотря на несколько машин безопасности, которые нивелировали преимущество пилота «Скудерии». Под самым финишем Шарль забрал быстрый круг, что позволило ему завоевать первый «Большой шлем» в карьере. Единственным реальным соперником Леклера на трассе был Макс Ферстаппен. Но действующему чемпиону удалось лишь единожды приблизиться к лидеру личного зачета после возвращения зеленых флагов, но успехом атака не увенчалась.

А под конец заезда нидерландец еще и столкнулся с второй проблемой с надежностью болида за первые три этапа. Как и в Бахрейне, Макс не сумел завершить гонку – теперь проблема с двигателем. Макс едва успел припарковать болид вне гоночного полотна, как машину охватили языки пламени.

Отметим, что Ferrari тоже потеряли один болид. На старте заезда Карлос Сайнс, который из-за ошибок команды стартовал с конца первой десятки, потерял еще несколько позиций. Атакуя на максимум в попытках подняться повыше, испанец не удержал болид и «зарылся» в гравие.

Так, после схода двух топов действующего чемпионата, место на подиуме вновь забрал Mercedes. На сей раз представителем «серебряных стрел» на пьедестале был Джордж Рассел, награда для которого стала первой в новой команде. Пока британской паре Рассел-Льюис Хэмилтон приходится мириться со статусом третьей силы. Немного непривычно для Mercedes, учитывая 8 лет доминирования в турбоэре.

Первые очки для Williams принес Алекс Албон. Невероятное достижение для пилота британского коллектива, учитывая старт с последнего места.

