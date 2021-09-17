Ральф Шумахер: «Беспокоился, что Феттель может уйти из Формулы-1»
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, что с облегчением воспринял новости о продлении контракта Себастьяна Феттеля с Aston Martin. Немец опасался того, что соотечественник мог уйти из Формулы-1, разочаровавшись текущей ситуацией.
Шумахера цитирует портал Planet F1:
«Я очень рад, что Себастьян принял такое решение, потому что это было важно и для Германии, и для Формулы-1 в целом. Было бы очень досадно, если бы потеряли такого гонщика и такую личность, как Себастьян Феттель.
Я действительно беспокоился, в последнее время Себ высказывал много критики. Мы знаем, что Себа очень волнует вопрос защиты окружающей среды – что здорово. Он поддерживает многие проекты и начинания. И в связи с этим всегда оставалось чувство беспокойства за то, решит ли он остаться?
В Зандворте он по-прежнему был в очень плохом настроении и сильно критиковал ситуацию с защитой окружающей среды в Формуле-1 и в целом. Так что да, я забеспокоился – что Себ стал уделять очень много времени другим вещам, к тому же ему хочется проводить больше времени с семьей.
Я по себе знаком с такой ситуацией. Когда ты продолжаешь выступать в Формуле-1, но больше не получаешь того удовольствия, постоянные перелеты…семья всегда остается дома, на автодроме ты один. В такой ситуации ты рано или поздно начинаешь задаваться вопросом, что для тебя важнее».
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