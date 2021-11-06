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3 очка Михайлюка не помогли «Торонто» победить «Кливленд», Лень провел весь матч против «Шарлотт» на скамейке запасных

Результаты украинцев в НБА
Баскетбол Украинские легионеры
09:48
3 очка Михайлюка не помогли «Торонто» победить «Кливленд», Лень провел весь матч против «Шарлотт» на скамейке запасных
Святослав Михайлюк / фото - thestar.com

Украинский легионер «Торонто» Святослав Михайлюк сыграл в очередном в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (101:102).

Атакующий защитник в этот раз начал игру со скамейки и получил всего 19 минут игрового времени в матче. За это время Михайлюк сумел набрать набрав всего 3 очка (0/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделать 2 подбора в защите и совершить 2 фола.

В таблице Восточной конференции «Торонто» идет на 7-м месте (6 побед после 10 матчей).

Другой украинский легионер «Сакраменто» Алексей Лень в это раз не получил игрового времени. Но это не помешало его команде добыть разгромную победу над «Шарлотт» со счетом 140:110.

В Западной конференции «Сакраменто» занимает 5-ю строчку, имея 5 побед после 9-и матчей.

Напомним, прошлый матч против «Нового Орлеана» стал для Леня лучшим в сезоне.

Михаил Рыбак
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Теги

Святослав Михайлюк Алексей Лень Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз

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