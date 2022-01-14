«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA
Американский легионер «Киев-Баскета» попал в символическую сборную тура Кубка Европы FIBA
Защитник столичного клуба помог своей команде обыграть «Крайльсхайм»
Майк Кеффи / Фото - FacebookАмериканский защитник «Киев-Баскета» Майк Кэффи вошел в символическую сборную по итогам матчей 3-го тура второго раунда Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Киевляне на своей площадке одолели немецкий «Крайльсхайм» со счетом 73:71, одержав вторую победу в трех матчах этапа и закрепились на второй строчке в группе J.
Кеффи стал самым эффективным в команде, набрав 20 очков, сделав 4 подбора и 3 передачи. РЭ – 20.
Свой следующий матч в Кубке Европы FIBA «Киев-Баскет» сыграет 26 января в Бельгии против «Антверпа». В четвертьфинал из группы выйдут две лучшие команды.
Ранее «Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.
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