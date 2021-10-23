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Багатскис – о победе над «Будивельником»: «В начале игры мы больше занимались не баскетболом, а легкой атлетикой»
Главный тренер «Киев-Баскета» подвел итоги встречи
Айнарс Багатскис / фото - ФБУ
«Киев-Баскет» с трудом победил «Будивельник» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. На пресс-конференции после матча главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис подвел итоги встречи, отметив стойкость своих подопечных.
«Я волновался об одной вещи перед игрой. Нам хватает энергии, агрессивности и даже дикости. Моментами не хватает холодной головы. Боялся, как мы будем выглядеть физически. Шестая игра за 13 дней, плюс переезды. Первые 14-15 минут показали, что мы на правильном пути. Мы хотим играть, биться. Не щадим себя и соперника. Но в начале игры мы больше занимались не баскетболом, а легкой атлетикой.
Мы бежали в свое удовольствие очень быстро и очень много. Создавали хорошие ситуации, но хронически их не реализовывали. Нельзя давать «Будивельнику» поблажки с их потенциалом в нападении. Они их использовали, вернулись в игру. Я рад, что мы выстояли до конца. Конечно, нам не хватает Войналовича, но мы выстояли. Сейчас будет первая тренировка за 10 дней в понедельник».
Напомним, главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс также высказался об этом матче.
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