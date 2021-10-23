Багатскис – о победе над «Будивельником»: «В начале игры мы больше занимались не баскетболом, а легкой атлетикой»

Айнарс Багатскис / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» с трудом победил «Будивельник» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. На пресс-конференции после матча главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис подвел итоги встречи, отметив стойкость своих подопечных.

Мы бежали в свое удовольствие очень быстро и очень много. Создавали хорошие ситуации, но хронически их не реализовывали. Нельзя давать «Будивельнику» поблажки с их потенциалом в нападении. Они их использовали, вернулись в игру. Я рад, что мы выстояли до конца. Конечно, нам не хватает Войналовича, но мы выстояли. Сейчас будет первая тренировка за 10 дней в понедельник».