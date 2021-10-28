Багатскис: «Впервые на моей памяти на матч Кубка Европы FIBA были назначены судьи из той же страны, что и соперник»

Фото: пресс-служба Киев-Баскета

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис поделился мнением о причинах поражения от «Рилски» (80:96) в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы FIBA. Слова 54-летнего специалиста приводит пресс-служба столичного клуба:

Кроме того, в «Рилски» постоянно «взрывались» исполнители, за сезон вообще ничем не отмечавшиеся. Ребята со средним процентом попаданий за сезон не больше 30 сегодня реализовали восемь попыток из 10. Но таков баскетбол. Мы не играли плохо. Но соперник играл лучше: в важных моментах отправлял мяч в кольцо, а у нас в аналогичных ситуациях были промахи.

Мы поняли, что способны решать даже самые серьезные задачи. Да, хотелось бы, чтобы каждый баскетболист, выходящий на площадку, показывал максимум возможного. Но это в принципе невозможно. Поэтому нужно исправлять ошибки, корректировать мелочи, нюансы в действиях, мешающие нам быть идеальными.

Не могу сказать, что план на игру не сработал: в нападении мяч двигался, открывались позиции для хороших бросков. Четвертая четверть тому пример: попади пару открытых атак из-за дуги – и закрыли бы матч в свою пользу. Но промахнулись, после чего опытный соперник беспощадно наказывал.

Добавлю, что впервые на моей памяти на матч Кубка Европы FIBA были назначены судьи из той же страны, что и соперник».