Брэдли Бил достиг уникальной отметки в истории «Вашингтона»

Лидер «Уизардс» продолжает демонстрировать качественный баскетбол

Брэдли Бил / фото - Associated Press

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил стал вторым в истории клуба игроком, который реализовал 5 000 бросков с игры.

Лидером по этому показателю является легендарный бигмэн Элвин Хэйс, на счету которого 6 251 точный бросок с игры.

Звезда «Вашингтона» Брэдли Бил достиг исторической отметки во время встречи с «Кливлендом» (101:116), которую он завершил с 14 очками на своем счету.

Брэдли Бил рассматривает варианты для перехода в другую команду.