Букер: «Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни»

Девин Букер / фото - bleacherreport.com

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер признался, что сильно переживает из-за поражения в своем первом в карьере финале.

Во вторник «Финикс» уступил «Милуоки» в 6-м матче финала-2021 (98:105, 2:4).

Devin Booker: “I haven’t felt a hurt like this in my life.”