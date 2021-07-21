Букер: «Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни»

Защитник «Санс» переживает из-за поражения в финале НБА



Девин Букер / фото - bleacherreport.com

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер признался, что сильно переживает из-за поражения в своем первом в карьере финале.

Во вторник «Финикс» уступил «Милуоки» в 6-м матче финала-2021 (98:105, 2:4).

«Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни. Я хочу всегда играть в победный баскетбол. Меня не волнует, что люди думают обо мне или говорят о моей игре. Они не побывали в моей шкуре и не пережили того, что пережили мы».

Devin Booker: “I haven’t felt a hurt like this in my life.” — Melissa Rohlin (@melissarohlin) July 21, 2021

Также 24-летний баскетболист сообщил, что через несколько часов отправится на самолете в Японию, где присоединится к олимпийской сборной США.

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал поражение в финале НБА.