Действующие чемпионы НБА «Милуоки Бакс» посетили Белый дом

Фото: dailysabah.com

«Милуоки» стал первым чемпионом НБА за пять лет, игроки и тренеры которого посетили с визитом Белый дом.

Игроки «Голден Стэйт» (чемпионы-2017, 2018) и «Торонто» (2019) не проводили традиционные встречи с президентом США из-за несогласия с политикой бывшего главы государства Дональда Трампа.

Визиту в Белый дом чемпионов-2020 «Лейкерс» помешала пандемия COVID-19.

Welcome to the @WhiteHouse!! pic.twitter.com/9EdiDb1rE0