Дубинский: «Из-за того, что мы новички в евробаскетболе, к нам отношение еще настороженное и судьи построже»
Дубинский: «Пришло время навести кое-кому резкость. Просто так, на о*****ь, не с «Прометеем», нам не по пути»
Президент слобожанского клуба – о победе над «Кривбассом»
Владимир Дубинский / Фото - volleyball.uaПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своем аккаунте в Facebook поделился эмоциями после победы над «Кривбассом» (71:58) в матче украинской Суперлиги.
«Уверенная, но очень неинтересная и неубедительная победа нашей команды в зрительском плане. Команда смотрелась неэмоциональной и, я бы сказал, расхлябанной. Многие легионеры играют без удовольствия и некоторые выделываются, проявляя неуважение к нам болельщикам».
«Никаких разговоров об усталости не хочу слышать и воспринимать. Какой-то осадок остался от увиденного. Да, вроде победили, да, вроде чего вам всем еще надо? Но очень нехороший осадок на душе».
«Нет искорки и радости от того, что они делают на площадке. Забыли о зрителях, о том, ради чего надели майки «Прометея»? Возомнили себя звездами или просто некоторые приехали бабла подзаработать?».
«В пятницу важный и принципиальный матч с «Днепром». Там с такой игрой нас незаметно переедут катком, а потом «Сассари» не за горами в Запорожье. Если так играть, то о Европе забыть можно сразу».
«Думаю, пришло время серьезно поговорить с командой и навести кое-кому резкость. Звезды тоже затухают и их надо натереть хорошо, чтобы ярче светили. Или поменять на другие звезды или звездочки».
«Каждый относится к клубу и к своей работе или хорошо, или очень хорошо, или отлично. Просто так, на о*****ь, не с «Прометеем», нам не по пути».
«Тренерский штаб пашет, менеджеры пашут, мы пашем и зарабатываем, как рабы, чтобы оплатить их работу и затраты клуба. Точно пришло время поговорить с командой, точно пора, пока не поздно. Простите за резкие слова».
Накануне Дубинский поделился эмоциями после домашнего поражения от «Тенерифе» (78:80) в матче в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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