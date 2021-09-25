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Дубинский: «Видно желание Мишулы доказать всей Украине, что он остается одним из лучших»

Президент «Прометея» – о трансферах слобожанского клуба

Баскетбол Суперлига
13:48
Дубинский: «Видно желание Мишулы доказать всей Украине, что он остается одним из лучших»
Александр Мишула / Фото - Facebook
Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своем аккаунте в Facebook прокомментировал заключение контракта с Александром Мишулой, а также рассказал о прибытии хорватского центрового Миро Билана
 
«Вчера в офисе БК «Прометей» состоялась первая встреча тренера Нено с Александром Мишулой. После этого мы с тренером вручили Саше форму БК «Прометей». Саша выбрал номер 3, под которым будет играть. Также он встретился с врачами и нашим тренером по реабилитации и физической подготовке Маттео Дель Принципио и проговорили этапы восстановительных мероприятий. Завтра Саша встречается с нашими клубными и докторами. Все осторожно, но с оптимизмом говорят о скором восстановлении и похоже наши украинские хирурги сделали хорошо свою работу. Дальше многое зависит только от Александра».

 
«В коротком разговоре со мной, было видно огромное желание по скорее приступить к тренировкам, оправдать наше доверие и доказать всей Украине, что он может быть и остаётся лучшим из лучших украинских баскетболистов. Мы верим в Сашу и желаем максимально быстрого восстановления игровых кондиций.  Команда позитивно приняла все новые подписания и все понимают сложность выполнения поставленных перед «Прометеем» задач и верю, что у нас была и будет дружная и сплоченная Команда, где один за всех и все за одного».

 
«P.S. Миро Билан вчера в 19:30 прилетел уже в Днепр. Очень приятно, что он понимает всю ответственность игр в Лиге Чемпионов и согласился уже на следующий день, после подписания контракта, вылететь в Днепр и сегодня присоединится к команде. Респект!».
 

Накануне «Прометей» также подписал контракт с американским свингмэном Ди Джеем Кеннеди.
Владимир Кириченко
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Теги

Владимир Дубинский Прометей Александр Мишула

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