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Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде

Звезда НБА поможет сборной США в Токио
Olympics Токио-2020
16:30
Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде
Кевин Дюрант / фото - basketanalytics.net

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сыграет в составе сборной США на Олимпиаде в Токио.

Дюрант набирал в среднем 34,3 очка, 9,3 подбора и 4,4 передачи за 12 игр в плей-офф НБА-2021. «Бруклин» проиграл серию второго раунда против «Милуоки Бакс» (3-4). Дюрант набрал рекордные в истории седьмых матчей 48 очков, но не спас свою команду от поражения.

Многие звезды НБА могут отказаться представлять США этим летом, поскольку перерыв между завершением сезона и Олимпиадой минимален в связи с экспериментальным календарем из-за пандемии коронавиурса.

Ранее стало известно, что Девин Букер также поможет сборной США на Олимпиаде в Токио.

Рене Тер Велде
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Теги

Кевин Дюрант Бруклин Нетс

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