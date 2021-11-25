Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге

Лидер «Бруклина» помог своей команде обыграть «Бостон»

Кевин Дюрант / фото - sportskeeda.com

Звездный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (123:104).

MVP-2014 набрал 24 381 очко за карьеру, превзойдя легенду «Филадельфии Сиксерс» Аллена Айверсона, и поднялся на 25-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. Рэй Аллен (24 505 очков) является ближайшей целью Дюранта.

KD лидирует в НБА по результативности с 28,5 очками в среднем за игру, несмотря на 16-е место по количеству попыток бросков (18,6). Только Эдриан Дэнтли в сезоне 1983/1984 (11-е место) сумел стать лучшим скорером НБА, не входя в топ-10 по количеству бросков.

Кевин Дюрант – лучший игрок НБА перед сезоном-21/22.