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Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить

Центровой «Филадельфии» готов дать своему партнеру по команде еще один шанс
Баскетбол НБА
09:15
Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить
Фото: nba.com

По словам журналиста Philly Voice Кайла Ньюбека, центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид готов забыть о прошлых проблемах и дать своему партнеру по команде Бену Симмонсу еще один шанс.

«Несмотря на то, что сейчас ситуация выглядит не очень хорошо, «Сиксерс» продолжают настаивать на том, что их предпочтительный исход на данном этапе – вернуть Симмонса.

Эмбиид публично поддержал Симмонса и в частном порядке настаивал, что еще можно все исправить, если они вернут Симмонса в спортзал. Риверс считает, что проблем в раздевалке не будет, и приводит примеры из своего прошлого, доказывая, что такие ситуации можно исправить».

Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Сиксерс» и не собирается больше выступать за команду.

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс хочет убедить разыгрывающего Бена Симмонса остаться в команде.

Рене Тер Велде
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Теги

Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Филадельфия 76

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