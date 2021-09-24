Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить

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По словам журналиста Philly Voice Кайла Ньюбека, центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид готов забыть о прошлых проблемах и дать своему партнеру по команде Бену Симмонсу еще один шанс.

Эмбиид публично поддержал Симмонса и в частном порядке настаивал, что еще можно все исправить, если они вернут Симмонса в спортзал. Риверс считает, что проблем в раздевалке не будет, и приводит примеры из своего прошлого, доказывая, что такие ситуации можно исправить».