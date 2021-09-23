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Гинзбург: «Эта игра – признак хорошего качества украинского баскетбола»

Главный тренер «Прометея» – о победе в Суперкубке
Баскетбол Суперлига
09:29
Гинзбург: «Эта игра – признак хорошего качества украинского баскетбола»
Фото: пресс-служба «Прометея»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением о победе команды над «Будивельником» (104:99) в матче за Суперкубок Украины:

«Эта игра – признак хорошего качества украинского баскетбола. Отличная атмосфера. Баскетбол получился для болельщиков. Для тренеров такая игра не очень, в частности в плане защиты. Это мое первое впечатление об игре. Я не был уверен в успешном завершении этого матча, учитывая недавнюю игру в Болгарии в квалификации Лиги чемпионов. Но игроки показали настоящий характер, бились до последней секунды. Много работы предстоит сделать. «Будивельник» – качественнаякоманда с сильным тренером, которую мы победили. Хорошая победа, но нужно улучшать свою игру. Илья Сидоров? Мне понравилась его игра с самого начала работы в «Прометее». Я позволяю команде играть свободно, не сковываю его. Он победитель по характеру. Многое нужно улучшать, особенно защиту.

Считаю, что Сидоров станет одним из лучших украинских баскетболистов на ближайшие годы. Я даю ему шанс. Самая сильная команда Суперлиги? Еще рано говорить об этом. «Будивельник», «Днепр», «Киев-Баскет» и «Прометей» – претенденты на титул. В чемпионате Украины любая игра не является легкой прогулкой. Есть хорошие команды, которые особенно сильны дома, хотя могут наказать вас и на выезде. Например, «Запорожье» и другие клубы. Это сложная лига. Эти четыре команды построили очень хорошие команды с сильными тренерами. Судьба чемпионства решится в июне. Выиграет тот, кто будет в лучшей форме в тот момент. Шансы у всех равны».

Президент «Прометея» не скрывал эмоций после победы команды в Суперкубке.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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