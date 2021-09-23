Гинзбург: «Эта игра – признак хорошего качества украинского баскетбола»

Фото: пресс-служба «Прометея»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением о победе команды над «Будивельником» (104:99) в матче за Суперкубок Украины:

Считаю, что Сидоров станет одним из лучших украинских баскетболистов на ближайшие годы. Я даю ему шанс. Самая сильная команда Суперлиги? Еще рано говорить об этом. «Будивельник», «Днепр», «Киев-Баскет» и «Прометей» – претенденты на титул. В чемпионате Украины любая игра не является легкой прогулкой. Есть хорошие команды, которые особенно сильны дома, хотя могут наказать вас и на выезде. Например, «Запорожье» и другие клубы. Это сложная лига. Эти четыре команды построили очень хорошие команды с сильными тренерами. Судьба чемпионства решится в июне. Выиграет тот, кто будет в лучшей форме в тот момент. Шансы у всех равны».