Гинзбург: «Тенерифе» сильнее, но «Динамо» – по-своему сложный соперник»

Фото: пресс-служба Прометея

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо Сассари». Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:

Мы – команда профессионалов. Да, у нас нет такого опыта игр в еврокубках как у соперников, но ребята должны уметь переключаться с поединков нашего чемпионата на игры Лиги чемпионов с более сильными соперниками. Пока они хорошо настроены на завтрашнюю игру. У Д'Анджело Харрисона было небольшое повреждение, которое он получил в матче с «Химиком», но там нет большой проблемы: наш защитник готов на сто процентов. Более сложная ситуация с Александром Беликовым, однако в целом вся команда готова к матчу».