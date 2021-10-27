Гинзбург: «Тенерифе» сильнее, но «Динамо» – по-своему сложный соперник»
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо Сассари». Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:
«Нам будет очень нелегко, особенно с учетом того, что «Сассари» проводит матч в родных стенах. Команде должны оказать хорошую поддержку ее фаны. Сейчас мы не находимся с соперником в одинаковой ситуации, потому что он свои матчи проиграл на выезде, а мы – дома. Если сравнивать итальянский клуб с теми командами, с которыми мы уже играли в Лиге, то, например, «Тенерифе» выглядит сильнее, но «Динамо» – по-своему сложный соперник.
Мы – команда профессионалов. Да, у нас нет такого опыта игр в еврокубках как у соперников, но ребята должны уметь переключаться с поединков нашего чемпионата на игры Лиги чемпионов с более сильными соперниками. Пока они хорошо настроены на завтрашнюю игру. У Д'Анджело Харрисона было небольшое повреждение, которое он получил в матче с «Химиком», но там нет большой проблемы: наш защитник готов на сто процентов. Более сложная ситуация с Александром Беликовым, однако в целом вся команда готова к матчу».
Матч «Динамо» – «Прометей» смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также у нас на сайте. Начало – в 21:25.
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