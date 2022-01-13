Гинзбург: «Матч с «Хапоэлем» – это серьезное испытание для нас»
Гинзбург: «В матче с «Хапоэлем» мы не присутствовали на площадке»
Наставник «Прометея» – о поражении в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после поражения от «Хапоэля» (70:95) в первом матче плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов.
«Поздравляю «Хапоэль». Игра была решена после 5 минут. В этом матче мы не присутствовали на площадке. Это моя худшая игра за все время в Лиге чемпионов. Знаю, почему это случилось. Верю, что мы намного лучше выступим в следующем матче».
Ответная игра состоится 18 января в Украине. При необходимости, третий поединок пройдет на площадке «Хапоэля».
Напомним, «Прометей» – первый украинский клуб в истории, который пробился в раунд плей-ин Лиги чемпионов.
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