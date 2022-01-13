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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии даст старт Евро-2022
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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Гинзбург: «В матче с «Хапоэлем» мы не присутствовали на площадке»

Наставник «Прометея» – о поражении в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
11:21
Гинзбург: «В матче с «Хапоэлем» мы не присутствовали на площадке»
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУ
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после поражения от «Хапоэля» (70:95) в первом матче плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Хапоэль». Игра была решена после 5 минут. В этом матче мы не присутствовали на площадке. Это моя худшая игра за все время в Лиге чемпионов. Знаю, почему это случилось. Верю, что мы намного лучше выступим в следующем матче».


Ответная игра состоится 18 января в Украине. При необходимости, третий поединок пройдет на площадке «Хапоэля».

Напомним, «Прометей» – первый украинский клуб в истории, который пробился в раунд плей-ин Лиги чемпионов.
Источник: basket.com.ua Владимир Кириченко
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Ронен Гинзбург Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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