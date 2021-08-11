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Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА

Иссуф Санон уже пропустил один матч «Уизардс», а теперь и вовсе исключен из заявки
Баскетбол Украинские легионеры
18:09
Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА
Фото: ФБУ

Украинский атакующий защитник Иссуф Санон отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА.


Официальные причины этого неизвестны, однако ранее Санон попал под протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности из-за чего пропустил стартовый матч турнира против «Сакраменто».

Напомним, в ноябре 2020 года права на защитника сборной Украины в НБА перешли к «Хьюстону». «Рокетс» получили их в рамках соглашения с «Нью-Йорк Никс» по Остину Риверсу. Тем не менее, шанс проявить себя украинец получил именно в «Уизардс».

В минувшем сезоне Санон сыграл 44 матча в украинской Суперлиге в составе «Днепра». Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч и вошел в символическую сборную сезона-2020/21

Сергей Остапенко
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Иссуф Санон

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