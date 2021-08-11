Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА

Иссуф Санон уже пропустил один матч «Уизардс», а теперь и вовсе исключен из заявки

Фото: ФБУ

Украинский атакующий защитник Иссуф Санон отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА.





Официальные причины этого неизвестны, однако ранее Санон попал под протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности из-за чего пропустил стартовый матч турнира против «Сакраменто».

Напомним, в ноябре 2020 года права на защитника сборной Украины в НБА перешли к «Хьюстону». «Рокетс» получили их в рамках соглашения с «Нью-Йорк Никс» по Остину Риверсу. Тем не менее, шанс проявить себя украинец получил именно в «Уизардс».