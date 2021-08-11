У Санона проблемы. Матч «Вашингтона» и «Индианы» в Летней лиге отложен из-за коронавируса
Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА
Иссуф Санон уже пропустил один матч «Уизардс», а теперь и вовсе исключен из заявки
Фото: ФБУ
Украинский атакующий защитник Иссуф Санон отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА.
OFFICIAL: Our updated #NBASummer roster: pic.twitter.com/2Ig4qgVJtE— Washington Wizards (@WashWizards) August 10, 2021
Официальные причины этого неизвестны, однако ранее Санон попал под протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности из-за чего пропустил стартовый матч турнира против «Сакраменто».
Напомним, в ноябре 2020 года права на защитника сборной Украины в НБА перешли к «Хьюстону». «Рокетс» получили их в рамках соглашения с «Нью-Йорк Никс» по Остину Риверсу. Тем не менее, шанс проявить себя украинец получил именно в «Уизардс».В минувшем сезоне Санон сыграл 44 матча в украинской Суперлиге в составе «Днепра». Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч и вошел в символическую сборную сезона-2020/21.
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