Инсайдер: «Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за морального истощения»

Кит Помпи назвал реальную причину, из-за которой разыгрывающий не хочет выступать за «Сиксерс»

Бен Симмонс / фото - detroitbadboys.com

Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен.

Предполагалось, что австралийца возмутили критические комментарии главного тренера Дока Риверса и одноклубника Джоэла Эмбиида после вылета из плей-офф-2021. Считалось также, что Симмонс может быть более эффективен без камерунского центрового.

Как сообщает инсайдер Кит Помпи, в действительности разыгрывающий хочет покинуть клуб из Филадельфии из-за «морального истощения». Журналист ссылается на агента баскетболиста Рича Пола.

«Сиксерс» интересовались, почему Симмонс хочет уйти. Рич Пол сообщил им, что Бен морально истощен. Они не брали во внимание душевное состояние и чувства Симмонса по поводу пребывания в Филадельфии из-за четырех лет, которые оставались до окончания его контракта».

В приобретении Бена Симмонса заинтересованы «Хьюстон» и «Миннесота».